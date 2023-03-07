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Samsun'da trafik kazası: 8 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Samsun'da trafik kazası: 8 yaralı

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesi Çınarlık mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Aydın idaresindeki 55 AZ 717 plakalı hafif ticari araç ile Kenan Can Kalaycı yöntemindeki 55 NM 969 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın ardından savrulan otomobil yol kenarındaki elektrik panosuna çarptı. Otomobilin çarpması sonucu yerinden kopan elektrik panosu da kaza yapan hafif ticari araca çarptı. Kazada araç sürücüsü Kenan Can Kalaycı ile Bilal Samancı, Halil İbrahim Demirkala, Serhat Güngör, Beyzanur Yavuzarslan, Vefa Servet Kalaycı, Serhat Yavuzarslan ve Sedanur Duman yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gazi Devlet Hastanesi ve özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çarşamba Tragger Samsun 3. Sayfa Haberler

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