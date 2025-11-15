Samsun'da Trafik Kazası: 6 Yaralı

Samsun'un Terme ilçesinde iki aracın çarpıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun-Ordu karayolunun 78. kilometresi Kozluk mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Devran Yanık idaresindeki 52 DY 123 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden Mustafa Genç'in kullandığı 41 TR 164 plakalı araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki araçta da maddi hasar oluşurken, otomobilde yolcu olarak bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılardan Çiğdem Yanık, İlayda Yanık ve Meriç Ballı Çarşamba Devlet Hastanesine, Eylül Yanık, Nilüfer Yanık ve Dilan Yanık ise Terme Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi - SAMSUN