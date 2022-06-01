3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı - Haberler

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3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandıSAMSUN Samsun'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı

SAMSUN Samsun'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Yeni Mahalle Samsunspor Nuri Asan Tesisleri yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Burak U.'nun kullandığı 55 ACU 506, Talia E.Ş. yönetimindeki 55 AHC 699 plakalı otomobil ile Ayşe C. idaresindeki 55 AHB 780 plakalı otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında, araç sürücüsü Ayşe C. ile Zehra Ş., Seyhan B., Nimet U. ve Feride Ö. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Gazi Devlet Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı / Muhammer Ay - 3. Sayfa

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