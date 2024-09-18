Samsun'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Samsun'da kavşakta dolmuş minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Çakırlar Yalı Mahallesi Atatürk Bulvarı Samsun 19 Mayıs Polis Meslek Yüksek Okulu kavşağında saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mahmut S. idaresindeki 55 M 5716 plakalı dolmuş minibüs, kavşakta yolu karşıya geçmek isteyen Songül T. yönetimindeki 34 RP 0751 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Songül T. ile minibüste bulunan 4 yolcu yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN