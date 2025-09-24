Haberler

Samsun'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Samsun'da Trafik Kazası: 4 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Atakum ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı ve 4 kişi yaralandı. Olay yerine ambulanslar sevk edilerek yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Samsun'da iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Atakum ilçesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Kurupelit Yerleşkesi girişindeki viyadük altında saat 10.40'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmet İnönü Bulvarı kesişiminde 55 AJY 265 plakalı Fiat Linea marka model otomobil ile 06 DK 5512 plakalı Volkswagen Golf marka model otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki otomobilde de bulunan toplam 4 kişi yaralandı. Olay yerine gelen 2 ambulans, yaralıları alarak OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
YSK, CHP İstanbul İl Kongresi'nin devamına karar verdi

YSK, CHP İstanbul İl Kongresi'yle ilgili kararını verdi
Genç sevgilisi ünlü şarkıcının yatakta çekilmiş çıplak fotoğrafını paylaştı

Genç sevgilisi ünlü şarkıcının yatakta çıplak fotoğrafını paylaştı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Herkes ekran başına! Milyonlarca kişinin merakla beklediği maç şifresiz kanalda

Milyonlarca kişinin merakla beklediği maç şifresiz kanalda
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.