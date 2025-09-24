Samsun'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Samsun'da iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Atakum ilçesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Kurupelit Yerleşkesi girişindeki viyadük altında saat 10.40'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmet İnönü Bulvarı kesişiminde 55 AJY 265 plakalı Fiat Linea marka model otomobil ile 06 DK 5512 plakalı Volkswagen Golf marka model otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki otomobilde de bulunan toplam 4 kişi yaralandı. Olay yerine gelen 2 ambulans, yaralıları alarak OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN