Samsun'da trafik kazası: 3 yaralı

SAMSUN Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun- Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop istikametine seyir halinde olan Toygar K.'nin kullandığı 55 ZC 222 plakalı otomobil, önünde seyir halindeyken şerit değiştirdiği iddia edilen Hüseyin S.idaresindeki 34 HK 0975 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden hafif ticari araç sürücüsü bankette bulunan bariyerlere çarptı. Aracın çarptığı bariyerler karşı yola savruldu. Kazayı gören vatandaşların 112'ye yaptığı ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 34 HK 0975 plakalı hafif ticari araç sürücüsü Hüseyin S. ve araçta yolcu olarak bulunan Sevgi T. ve Mustafa İlbey T. sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.