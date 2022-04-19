Samsun'da trafik kazası: 3 yaralı - Haberler

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Samsun'da trafik kazası: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Samsun'da trafik kazası: 3 yaralı

Samsun'da hafif ticari aracın minibüse arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

İLKADIM, SAMSUN (İHA) - Samsun'da hafif ticari aracın minibüse arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Toybelen mevkisi Samsun- Ankara karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orhan Y. idaresindeki 06 BE 9522 plakalı hafif ticari araç kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen Şenol Ç. yönetimindeki 55 AHA 357 plakalı minibüsün sol arka kısmına çarptı. Kazada, Ali Ç., Erdal Ş. ve Songül Y. yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Toybelen, İlkadım, Ankara, Samsun, 3. Sayfa, Haberler

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