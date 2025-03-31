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Samsun'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Samsun'da Trafik Kazası: 3 Yaralı
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Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı. Kazada 59 yaşındaki sürücü ile birlikte 3 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, A.S. (59) idaresindeki 55 LK 053 plakalı otomobil ile M.Ş. (41) yönetimindeki 80 EF 278 plaklı otomobil Kolay Kavşağı'nda çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü A.S. ile R.Y. (80) ve İ.I. (19) yaralandı. Kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yolda başka bir kaza yaşanmaması için güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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