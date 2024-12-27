Samsun'da trafik kazası: 3 yaralı

Samsun'da köprü üstünde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Canik ilçesi çevre yolu Dereler Köprüsü üstünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aşkın Alkan idaresindeki 55 SN 420 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, Cevat Karaca yönetimindeki 55 AJ C 556 plakalı Toyota marka otomobile yandan çarpıp direksiyon hakimiyetini kaybederek önce refüjdeki demir bariyere, ardından da savrulup yolun sağındaki bariyere çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Aşkın Alkan ile yanında bulunan Cem Yılmaz ve Buğracan Çelik yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN