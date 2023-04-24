Samsun'da trafik kazası: 3 yaralı

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Atakum ilçesi Samsun Ankara karayolu Sarıışık mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf Kömürcü idaresindeki 34 BC 972 plakalı araç, kavşakta Muhsin Saraçoğlu yönetimindeki 55 BG 288 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada araç sürücüsü Yusuf Kömürcü, Cemal Kömürcü ve Nazmiye Kömürcü yaralandılar. Yaralılar, ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN