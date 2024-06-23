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Samsun'da trafik kazası: 3 kişi yaralandı

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Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç, otomobile arkadan çarptı ve 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Samsun'da hafif ticari aracın otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi Korhan Ekiz Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Necati Canpolat Topçu idaresindeki 55 JY 645 plakalı hafif ticari araç, bir başka aracın sıkıştırması sonucu Hikmet Korkmaz yönetimindeki 06 HK 945 otomobile arkadan çarptı. Kazada, Şengül Topçu, Semiha Korkmaz ve Gizem Korkmaz yaralandı. Yaralılar, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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