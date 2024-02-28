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Samsun'da trafik kazası: 3 kişi yaralandı

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Samsun'un Kavak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 araç karıştı ve 3 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Samsun'un Kavak ilçesinde 4 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Adnan Menderes Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 01 NV 581 otomobil duramayarak park halindeki 3 otomobile çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar Kavak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Araç sahiplerinden Mahmut Ün, 01 plakalı otomobilin duramayarak diğer araçlara çarptığını, biraz hızı kesildikten sonra park halindeki kendi aracına da vurduğunu söyledi.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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