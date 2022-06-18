Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı - Haberler

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Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Canik ilçesi Atatürk Mahallesi'nde Çevre Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömercan T. idaresindeki 55 AAT 64 plakalı hafif ticari araç, sürücünün önüne kedi çıkması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile yol kenarındaki trafik yön tabelasına çarpıp kaldırıma çıktı. Kazada araç sürücüsü Ömercan T. ile Simay D. yaralandı. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tragger Samsun Canik kedi 3. Sayfa Haberler

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