Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza, Canik ilçesi Atatürk Mahallesi'nde Çevre Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömercan T. idaresindeki 55 AAT 64 plakalı hafif ticari araç, sürücünün önüne kedi çıkması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile yol kenarındaki trafik yön tabelasına çarpıp kaldırıma çıktı. Kazada araç sürücüsü Ömercan T. ile Simay D. yaralandı. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Tragger Samsun Canik kedi 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.