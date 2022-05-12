Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı - Haberler

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Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

İLKADIM, SAMSUN (İHA) - Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Samsun- Ankara karayolu Sarışık mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emre I. idaresindeki 05 BG 150 plakalı hafif ticari araç direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu refüj bariyerlerine çarptı. Kazada, araç sürücüsü Emre I. ile Esra D. yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tragger, İlkadım, Ankara, Samsun, 3. Sayfa, Haberler

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