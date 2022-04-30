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Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı

SAMSUN (İHA) – Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

İLKADIM, SAMSUN (İHA) - SAMSUN (İHA) – Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesi Polatlı Bulvarı üzerinde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 55 SU 174 plakalı SUV araç ile 55 AB 561 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada çarpışmanın etkisiyle 2 araç da refüje çıktı. Kazada yaralanan sürücüler 112 ambulansı ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Avrupa Birliği, İlkadım, Tragger, Samsun, 3. Sayfa, Haberler

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