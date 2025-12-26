Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

Samsun'da otomobil ile hafif ticari aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun- Ankara karayolu Sarıışık mevkisinde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 55 BR 064 plakalı hafif ticari araç ile 55 AZA 85 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, 55 AZA 85 plakalı otomobilde yolcu konumunda bulunan 2 kadın hafif yaralandı. Yaralılar, tedbir amaçlı olay yerine gelen ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın ardından çevrede güvenlik önlemleri alan trafik polisi, kavşağın 2 şeridini trafiğe kapatırken, ulaşım tek şeritten sağlandı. Kazaya karışan otomobilin çekiciyle kaldırılmasının ardından trafik akışı yeniden normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN