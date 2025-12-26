Haberler

Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı
Güncelleme:
Samsun-Ankara karayolu Sarıışık mevkisinde meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Kazada 2 kadın hafif yaralandı.

Samsun'da otomobil ile hafif ticari aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun- Ankara karayolu Sarıışık mevkisinde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 55 BR 064 plakalı hafif ticari araç ile 55 AZA 85 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, 55 AZA 85 plakalı otomobilde yolcu konumunda bulunan 2 kadın hafif yaralandı. Yaralılar, tedbir amaçlı olay yerine gelen ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın ardından çevrede güvenlik önlemleri alan trafik polisi, kavşağın 2 şeridini trafiğe kapatırken, ulaşım tek şeritten sağlandı. Kazaya karışan otomobilin çekiciyle kaldırılmasının ardından trafik akışı yeniden normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
