Samsun'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Samsun'da hatalı dönüş yapan hafif ticari araç ile motosiklet sürücüsünün karıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Olayda motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırılırken, hafif ticari araç sürücüsüne ceza uygulandı.

Samsun'da hatalı dönüş yapan hafif ticari araç ile motosiklet sürücüsünün karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında İlkadım ilçesi Atatürk Bulvarı üzerindeki Cumhuriyet Meydanı Dış Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.Y. (68) idaresindeki 55 SF 646 plakalı hafif ticari araç, yolun sağında yolcu bıraktıktan sonra en sol şeride geçmek istedi. Bu sırada Atakum yönüne seyir halinde olan K.Y.D. (22) yönetimindeki 55 APD 646 plakalı motosiklet, önüne çıkan hafif ticari araca yandan çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Yaralı motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yüzünde cam kırığı yaraları bulunan araç sürücüsü Y.Y. ise tedaviyi kabul etmedi.

Polis ekipleri, muayenesi bulunmadığı tespit edilen hafif ticari araç sürücüsüne cezai işlem uyguladı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN

