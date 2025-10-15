Samsun'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun-Ordu kara yolu Çarşamba ilçesi Dörtyol mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Samsun istikametine seyir halinde olan 55 HH 578 plakalı otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek orta şeritten sol şeride geçti. Bu sırada aynı yönde ilerleyen 34 FMM 790 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil refüjdeki elektrik direğine çarparak durabildi. Kazada otomobil ve motosiklet sürücüleri yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN