Samsun'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Alaçam ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, motosiklet ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu 2 kişi ağır yaralandı. Olay yerinde sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un Alaçam ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun-Sinop karayolunda meydana gelen kazada, İsmail T. (52) idaresindeki 55 TE 184 plakalı motosiklet, Sinop istikametine seyir halindeyken Etyemez mevkiine geldiği sırada yaya geçidinden yolun karşısına geçmekte olan Okay Anarat'ın (65) kullandığı elektrikli bisiklete çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet ve elektrikli bisiklet sürücüleri ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yaralılar, Alaçam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Gazze saldırılarında ilk aşama başladı, 6 ülkeden İsrail'e kınama geldi

Gazze saldırılarında ilk aşama başladı! 6 ülkeden İsrail'e kınama var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TEKNOFEST'te tartışma yaratan görüntü! 'Ne var bunda' diyen de var, eleştiren de

Tartışma yaratan görüntü! "Ne var bunda" diyen de var, eleştiren de
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.