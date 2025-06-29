Samsun'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Samsun'da Trafik Kazası: 2 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da kırmızı ışıkta bekleyen bir otomobile arkadan çarpan başka bir otomobilin neden olduğu trafik kazasında iki kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Polis inceleme başlattı.

Samsun'da otomobilin kırmızı ışıkta bekleyen otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesi Toybelen Mahallesi'nda Samsun-Ankara karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ümit K. idaresindeki 55 EU 317 plakalı otomobil, kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen Barış Arslan yönetimindeki 55 APJ 087 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada Deniz Çağlan ve Hatice Akalan yaralandı. Yaralılar, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Ablasının düğününde kalp krizi geçiren genç hayatını kaybetti

Ablasından ayrılacağına üzülen genç kalp krizinden vefat etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mezuniyet akımına katılan öğretmenin seçtiği müzik tartışma yarattı

Akıma katılan öğretmenin seçtiği müzik tartışma yarattı
Cüneyt Arkın mezarı başında anıldı! Oğlunun duygusal mesajı dikkat çekti

Cüneyt Arkın'ın oğlundan mezar başında yürek burkan sözler
Tarlada bulduğu tabancayla kendini vuran çocuk hayatını kaybetti

Tarlada bulduğu cisim küçük çocuğun sonu oldu
İlayda Şeker ve İsmail Balaban bebeklerine kavuşmak için gün sayıyor

Annelik heyecanı sardı! Karnı burnunda son halini paylaştı
Sazı eline aldı! Fenerbahçe'de kaptan Ali Koç

Sazı eline aldı! Yıllardır yapmadığını bu sezon yapacak
Kendisini yakalayan market çalışanını tekme tokat dövdü

Market çalışanını tekme tokat dövdü, kimse bir şey yapamadı
Türkiye yanıyor! Alevler bu kez İzmir'den yükseldi

Bir kötü haber de İzmir'den! Alevler kısa sürede her yanı sardı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.