Samsun'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan otomobil refüjü aşarak karşı şeride geçti ve takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun-Sinop karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Samsun istikametine seyir halinde olan Melek Topal (23) yönetimindeki 55 ARS 107 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle karşı şeride geçen araç takla attı. Kaza sırasında karşı yönden başka bir aracın gelmemesi, muhtemel bir facianın önüne geçti. Takla atan araçta bulunan sürücü Melek Topal ve yolcu Semanur Çalışkan yaralandı.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN