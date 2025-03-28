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Samsun'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

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Samsun'un Atakum ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili polis inceleme başlattı.

Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı

SAMSUN - Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Asuman Metin idaresindeki 55 ARE 966 otomobil otomobil ile Veli Uzan yönetimindeki 06 DGC 308 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada yaralanan Cemre Eliz Keçeci ve Ayşenur Kurnaz ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY - 3.Sayfa
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