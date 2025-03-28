Samsun'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Asuman Metin idaresindeki Citroen marka 55 ARE 966 plakalı otomobil ile Veli Uzan yönetimindeki 06 DGC 308 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada yaralanan Cemre Eliz Keçeci ve Ayşenur Kurnaz ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN