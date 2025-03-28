Samsun'da Trafik Kazası: 2 Yaralı
Samsun'un Atakum ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı. İki aracın çarpıştığı kazada yaralanan kişiler hastaneye kaldırıldı, polis inceleme başlattı.
Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Asuman Metin idaresindeki Citroen marka 55 ARE 966 plakalı otomobil ile Veli Uzan yönetimindeki 06 DGC 308 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada yaralanan Cemre Eliz Keçeci ve Ayşenur Kurnaz ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa