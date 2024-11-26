Samsun'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Samsun'da kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yakalandı.

Kaza, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Atatürk Bulvarı SAGİMAD Kavşağı'nda saat 07.45'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kadir Kara (68) idaresindeki 06 BMM 28 plakalı kamyon ile Ünal Türkdağ (24) yönetimindeki 55 ST 696 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada her iki araç sürücüsü de yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN