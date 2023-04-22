Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 1'i küçük çocuk olmak üzere 2 kişi yaralandı.

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 1'i küçük çocuk olmak üzere 2 kişi yaralandı.

Kaza, Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi İlkadım Bulvarı üzerinde bulunan Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. 55 BB 015 plakalı otomobil sürücü İ.E. (62) yan yoldan kavşağa dönmek isterken o sırada kavşaktan dönüş yapan 55 BCM 90 plakalı otomobili kullanan F.B.(26) isimli sürücü ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobillerden biri refüje çıkarak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü İ.E. ve diğer otomobilde bulunan 3 yaşındaki E.E.G yaralanarak Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN