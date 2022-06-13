Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı Samsun'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Samsun'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Kaza, Samsun İlkadım ilçesi Pazar Mahallesi Çiftehamam Caddesi Taşhan önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Necati K. idaresindeki 05 LH 533 plakalı hafif ticari araç, yaya 70 yaşlarındaki Metin Birer'e çarptı. Kazada yaralanan Metin Birer 112 ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İlkadım Samsun 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.