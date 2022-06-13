Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı - Haberler

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Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza, Samsun İlkadım ilçesi Pazar Mahallesi Çiftehamam Caddesi Taşhan önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Necati K. idaresindeki 05 LH 533 plakalı hafif ticari araç, yaya 70 yaşlarındaki Metin Birer'e çarptı. Kazada yaralanan Metin Birer 112 ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İlkadım Samsun 3. Sayfa Haberler

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