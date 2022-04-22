Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı - Haberler

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Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

SAMSUN (İHA) - Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Terme ilçesinin Akçay mevkisi Samsun-Ordu karayolu üzerinde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erol Çifçi (33) idaresindeki 52 FP 739 plakalı hafif ticari araç direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu refüje çıkarak önce ağaca ardından da aydınlatma direğine çarptı. Kazada yaralanan araç sürücüsü Erol Çifçi, ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tragger, Samsun, 3. Sayfa, Haberler

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