Bafra'da trafik kazası: 1 yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun-Sinop karayolunun İkizdere mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop istikametine seyir halinde olan Razi C. idaresindeki U66 UZJ yabancı plakalı otomobil, aynı yönde önünde ilerleyen Hasan S.'nin kullandığı 55 NB 771 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle 55 NB 771 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Fatma S. (65) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN