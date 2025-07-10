Samsun'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Samsun'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
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Samsun'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada Semiha Y. yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan yaralının durumu ciddiyetini koruyor.

Samsun'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesi Ruhtım Bulvarı ile Fuar Caddesi kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hayati E. idaresindeki 55 AGK 263 plakalı ticari araç, Semiha Y.'nin kullandığı 55 AEA 708 plakalı otomobille kavşakta çarpıştı. Kazada Semiha Y. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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