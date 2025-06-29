Samsun'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Samsun'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
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Samsun'un İlkadım ilçesinde hafif ticari aracın otomobil ile çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Olayın ardından yaralı hastaneye kaldırıldı ve polis inceleme başlattı.

Samsun'da hafif ticari aracın otomobil ile çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Korhan Ekiz Bulvarı Makro Kavşağı yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Zorlu idaresindeki 67 EU 529 hafit ticari araç, Emrah Şen yönetimindeki 55 AIE 525 otomobile çarptı. Kazada otomobilde bulunan Erol Özer yaralandı. Yaralı şahıs ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kaza yerinde incelemelerde bulundu. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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