Samsun'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Samsun'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
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Samsun'un Atakum ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Samsun'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Atakum ilçesi Körfez Tramvay İstasyonu mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Atatürk Bulvarı Aziz Işık Bulvarı üzerinden seyir halinde olan İbrahim S. (42) idaresindeki 43 AAN 987 plakalı otomobil ile 2. İsmet İnönü Bulvarından seyir halinde olan Zeynep B. (41) idaresindeki 38 LD 836 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanı etkisiyle araçlar refüje çarparak durabildi. Kaza sonucunda Zeynep B. yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralının tedavisini yaparken polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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