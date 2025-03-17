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Samsun'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Samsun'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. İki otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada, yaralı kişi hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun-Ordu kara yolu Çarşamba ilçesi Dikbıyık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Samsun yönünden Ordu istikametine seyir halinde olan Ş.Y. idaresindeki 60 FK 946 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen A.A. yönetimindeki 55 ALK 235 plakalı otomobil ile kavşakta çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan Ş.Y. sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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