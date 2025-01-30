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Samsun'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

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Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil diğerine arkadan çarptı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Samsun'da otomobillerin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi Anadolu Bulvarı Derecik kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Merve Ö. idaresindeki 34 HYS 681 plakalı otomobil, Sibel S. yönetimindeki 01 ANM 472 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada yaralanan sürücü Sibel S. ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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