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Samsun'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

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Samsun'un İlkadım ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı. Yaralı kadın hastaneye kaldırıldı.

Samsun'da hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi Ankara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beytullah Akalan idaresindeki 55 AGM 650 plakalı hafif ticari araç, Çetin Köksal yönetimindeki 55 AJB 686 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Feride Köksal yaralandı. Yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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