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Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı

Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Ankara Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Y. idaresindeki 55 AJN 334 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak refüje çarptı. Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Samsun Ankara Canik 3. Sayfa Haberler

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