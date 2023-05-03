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Samsun'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Samsun'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Terme ilçesi Sakarlı mevkisi Samsun-Ordu karayolu 75. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Melih Bodur(29) idaresindeki 52 NM 099 otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole sürüklenip beton elektrik direğine çarptı. Kazada, araç sürücüsü Melih Bodur, Asım Karayiğit (60), Hamide Karayiğit (58) ve Fatma Tanar (83) yaralardı. Yaralılar, Ünye Devlet Hastanesi ve Terme Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralanan ve ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Fatma Tanar Samsun'daki hastanenin acil servisinde hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sakarlı Samsun 3. Sayfa Haberler

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