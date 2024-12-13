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Samsun'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Samsun'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı
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Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde gerçekleşen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin durumu ağır.

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un 19 Mayıs ilçesi Samsun-Sinop karayolu Dereköy mevkisinde gece saat 01.15'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Dirican (19) idaresindeki 55 AEH 327 plakalı otomobil Samsun'dan Bafra istikametine seyir halindeyken direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak istinat duvarına çarptı. Kazada, araç sürücüsü Mustafa Dirican, Berna Çırakoğlu (44) ve Ayberk Köse (18) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralanan Berna Çırakoğlu yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hastanede tedavi altında bulunan Ayberk Köse'nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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