Samsun'da trafik kazası: 1 ölü - Haberler

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Samsun'da trafik kazası: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Samsun'da trafik kazası: 1 ölü

Samsun'da meydana gelen trafik kazazında 1 kişi hayatını kaybetti.

İLKADIM, SAMSUN (İHA) - Samsun'da meydana gelen trafik kazazında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Samsun Büyükşehir Belediyesi Kavşağı Atatürk Bulvarı'nda akşam saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali A. idaresindeki 06 EE 0870 plakalı otomobil yaya olarak yolu karşıya geçmekte olan Haluk Canışen'e (68) çarptı. Kazada ağır yaralanan Haluk Canışen ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ev Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaşlı adam yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Bulvarı, İlkadım, Samsun, 3. Sayfa, Haberler

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