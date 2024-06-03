Samsun'da trafik kazası: 1 kişi yaralandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun-Ordu karayolu Dikbıyık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çarşamba Sanayi Sitesi'nde oto tamircisi olan R.G., 34 DCV 559 plakalı otomobilin tamir işlemini gerçekleştirdikten sonra test sürüşü amacıyla Samsun-Ordu karayoluna çıktı. Irmaksırtı Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil önce yol kenarındaki çöp kovasına, ardından yolun kenarında kereste yükleyen traktöre çarptı. Kazada otomobil sürücüsü R.G. hafif yaralanırken, araçta ve traktörde hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - SAMSUN