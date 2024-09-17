Samsun'da Trafik Kazası: 1 Kişi Hayatını Kaybetti
Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 64 yaşındaki sürücü Sadi Atalay, direğe çarparak hayatını kaybetti. Olay yerinde ağır yaralanan Atalay, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesi Ustacalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sadi Atalay (64) idaresindeki 55 GM 181 plakalı hafif ticari araç yoldan çıkıp direğe çarptı. Kazada ağır yaralanan sürücü Sadi Atalay, olay yerinde hayatını kaybetti. Atalay'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi. - SAMSUN