Samsun'da Trafik Kazası: 1'i Ağır 2 Yaralı

Samsun'da Trafik Kazası: 1'i Ağır 2 Yaralı
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Samsun'un Atakum ilçesinde yoldan çıkan otomobilin refüjdeki korkuluklara çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Samsun'da yoldan çıkan otomobilin refüjdeki korkuluklara çarpıp karşı şeride geçmesi sonucu 1'i ağır 2 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün gece Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Can K. (28) idaresindeki 55 ALJ 450 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak refüşdeki korkuluk demirlerini parçalayıp karşı şeride geçti. Kazada otomobil sürücüsü Ahmet Can K. ile aynı araçta bulunan Sefa U. (28) yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Ahmet Can K.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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