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Samsun'da Trafik Kazası: 1 Çocuk Yaralandı

Samsun'da Trafik Kazası: 1 Çocuk Yaralandı
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Samsun'un İlkadım ilçesinde sürekli kaza yaşanan caddede meydana gelen kazada bir çocuk yaralandı. Kazaya, iki otomobilin çarpışması sebep oldu. Yaralı çocuk hastaneye kaldırıldı.

Samsun'da sürekli kaza yaşanan caddede yine trafik kazası meydana geldi, 1 çocuk yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi 23 Nisan Caddesi ile Derecik Caddesi birleşiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cengiz H. idaresindeki 06 VFG 39 plakalı otomobil, seyir halindeyken iki caddenin birleştiği noktada Sibel Ç.'nin kullandığı 55 SE 725 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle 1 çocuk yaralandı. Yaralanan çocuk, sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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