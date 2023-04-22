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Samsun'da trafik kaza: 1 ölü

Samsun'da trafik kaza: 1 ölü

3. Sayfa Haberleri

Samsun'da otomobilin yolu karşıya geçmek isteyen yayaya çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Samsun'da otomobilin yolu karşıya geçmek isteyen yayaya çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesi Samsun Ordu karakolu 38. kilometresi Ambarköprü mevkiinde saat 14.15'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hidayet Genç idaresindeki 34 AFE 329 plakalı otomobil yolu karşıya geçmek isteyen yaya Necla Erbil'e (63) çarptı. Kazada ağır yaralanan Erbil ambulansla kaldırıldığı Çarşamba Devlet Hastanesinde kazadan bir saat sonra hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çarşamba Samsun Erbil 3. Sayfa Haberler

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