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Samsun'da torbacı operasyonu: 23 gözaltı

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Samsun'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 23 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında uyuşturucu madde ve silahlar ele geçirildi.

Samsun'da torbacı operasyonu: 23 gözaltı

SAMSUN - Samsun'da narkotik polisi tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonda 23 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, projeli/adli çalışma neticesinde, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik bu sabah eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda 23 kişi gözaltına alındı. Gözaltı kararı verilenlerden 7'sinin halen cezaevinde bulunduğu öğrenildi.

Operasyon kapsamında, ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 1 kilo 270,60 gram metamfetamin, 873,80 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 244,02 gram esrar, 3 bin 191 adet sentetik ecza, 6,04 gram skunk, 2,05 gram kokain, 2 adet ecstasy, 7 adet esrarlı sigara, 6 adet hassas terazi, 26 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı, 5 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek, 40 adet tabanca fişeği, 3 adet tüfek kartuşu ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 50 TL para ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cumhuriyet Başsavcılığı Operasyon Narkotik Samsun Uyuşturucu Operasyon Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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