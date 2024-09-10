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Samsun'da toprak altından kalan 1 kişiye ulaşıldı, 1 kişiyi kurtarma çalışmaları sürüyor

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Samsun'da su çıkarmak için kuyu kazan 2 kişi toprak altında kalırken, kurtarma çalışması başlatıldı. Çalışmaların ardından 1 kişiye ulaşılırken 1 kişiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.

Samsun'da toprak altından kalan 1 kişiye ulaşıldı, 1 kişiyi kurtarma çalışmaları sürüyor

SAMSUN - Samsun'da su çıkarmak için kuyu kazan 2 kişi toprak altında kalırken, kurtarma çalışması başlatıldı. Çalışmaların ardından 1 kişiye ulaşılırken 1 kişiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.

Olay, Samsun'un Bafra ilçesinin kırsal mahalle olan Evrenuşağı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Sabri Bayraktar ve Mustafa Aydın bahçede kullanmak amacıyla su çıkarmak için kuyu açmaya başladılar. Bu sırada toprak çökmesi sonucu Mustafa Sabri Bayrak ve Mustafa Aydın toprak altında kaldılar. Olay, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. Olay yerine Jandarma, itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri ile ambulans sevk edildi. Toprak altında kalan 2 kişiyi çıkarma çalışması devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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