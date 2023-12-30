Samsun'da Toplum Destekli Polislerden Eğitim ve Bilgilendirme Çalışmaları

Samsun İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı toplum destekli polisler tarafından, İlkadım ve Canik'te vatandaşlara yönelik eğitim ve bilgilendirme çalışmaları yapıldı.

Bu kapsamda dolandırıcılık, hırsızlık, KADES ve benzeri konularda ve 112 Acil Çağrı Merkezine yapılacak olan ihbarların suç ve suçlularla mücadeledeki öneminin vurgulanması ve toplumsal farkındalık oluşturulması amacıyla, mahalle muhtarları ve öğrencilerin katılımları ile bilgilendirme toplantıları gerçekleştirildi. Halk eğitim merkezleri ve okullar ziyaret edildi, halkın yoğun olarak bulunduğu meydan ve caddelerde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan broşürler vatandaşlara dağıtıldı. - SAMSUN