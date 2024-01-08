Samsun'da Tırın Çarptığı Araç Sürücüsü Yara Almadan Kurtuldu
Samsun'un Bafra ilçesinde tırın çarptığı hafif ticari aracın sürücüsü, kazadan yara almadan kurtuldu. Kaza, Samsun-Sinop karayolunda meydana geldi. Sürüklenen hafif ticari aracın sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.
Samsun'un Bafra ilçesinde tırın çarptığı hafif ticari aracın sürücüsü, kazadan yara almadan kurtuldu.
Kaza, Samsun-Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop istikametine seyir halinde olan Mustafa K. idaresindeki 37 ACC 833 plakalı tır, önünde aynı istikamete giden Yaşar Ş.'nin kullandığı 55 JA 941 plakalı hafif ticari araca çarparak sürükledi. Sürüklenen hafif ticari aracın sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.
Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN