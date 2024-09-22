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Samsun'da Tırda 2 Ton Sahte İçki Yapımında Kullanılan Etil Alkol Ele Geçirildi

Samsun'da Tırda 2 Ton Sahte İçki Yapımında Kullanılan Etil Alkol Ele Geçirildi
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Samsun'da yapılan bir operasyonda, 2 ton 40 litre etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı. Kaçak içki üretimi ve ticaretine yönelik mücadele sürüyor.

Samsun'da bir tırda arama yapan polis sahte içki yapımında kullanılan 2 ton 40 litre etil alkol ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını tehdit eden ve devleti zarara uğratacak şekilde kaçak ve sahte içki üretimi ve ticareti yapan kişilere yönelik operasyonlarını sürdürüyor.

KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Atakum ilçesinde düzenlenen operasyonda, durdurdukları bir tırda arama yaptı. Yapılan aramda 2 ton 40 litre etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili R.A. (32) gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sahte İçki Kaçakçılık Politika Güvenlik 3-sayfa samsun Suç

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