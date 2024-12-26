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Samsun'da Tır Sürücüsü Limanda Yaralandı

Samsun'da Tır Sürücüsü Limanda Yaralandı
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Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bir limanda kafasına tırın dorse kapağı çarpan sürücü hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili polis inceleme başlattı.

Samsun'da limanda kafasına tırın dorse kapağı çarpan tır sürücüsü yaralanarak hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Yeşilyurt Limanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kömür yüklü tırın dorse kapağının vidası çıkınca kapak açılarak tır sürücüsü Vedat Ö.'nün (51) kafasına çarptı. Yaralanan Vedat Ö. ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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