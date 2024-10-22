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Samsun'da Tır Sürücüsü 40 Kaçak Göçmenle Yakalandı

Samsun'da Tır Sürücüsü 40 Kaçak Göçmenle Yakalandı
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Samsun'da bir tırın dorsesinde 40 Afgan kaçak göçmenle yakalanan tır sürücüsü A.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kaçak göçmenler sınır dışı işlemleri için göçmen merkezine sevk edildi.

Samsun'da aracında 40 kaçak göçmenle yakalanan tır sürücüsü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları takip ve çalışma sonucu Tekkeköy ilçesi Samsun-Ordu karayolu üzerinde bir tırda arama yaptı. Yapılan aramada tırın dorsesinin içine gizlenmiş Afgan uyruklu 40 kaçak göçmen yakalandı. Olayla ilgili tır sürücüsü A.Ö. (61) gözaltına alındı.

40 kaçak göçmen sınır dışı işlemleri için İl Göç Müdürlüğüne bağlı göçmen merkezine götürüldü. Kaçak göçmenlerin Iğdır'dan tıra binip Sakarya'ya gitmek için yola çıktıkları öğrenildi.

Polisteki sorgusu tamamlanan tır sürücüsü A.Ö. "göçmen kaçakçılığı" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren A.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kaçakçılık Politika Güvenlik 3-sayfa Göçmen samsun Hukuk

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